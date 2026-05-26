İstanbul'da bayramda topu taşıma ücretsiz mi? İETT Otobüs, Metro, Metrobüs bayramda ücretli mi?

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında “İETT ücretsiz mi?” sorusu geliyor. Bayram ziyaretleri, kabir ziyaretleri ve şehir içi ulaşım planları yapanlar için toplu taşıma ücret tarifesi büyük önem taşıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı’nda İstanbul’da toplu taşıma kullanımına dair tüm detaylar…

BAYRAMDA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince İstanbul’da ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla önemli bir uygulama devreye alınıyor. Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki toplu taşıma araçlarını bayram boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Bu kapsamda; otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi İstanbulkart sistemine entegre tüm ulaşım araçlarında ücret alınmayacak. Vatandaşların ücretsiz geçişten faydalanabilmesi için yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını turnikelere okutması yeterli olacak; sistem otomatik olarak ücretsiz kullanım tanımlayacak.