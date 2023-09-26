İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!

Çevre sakinlerinden Yaşar Çınar, "Suyun fokurdadığını gördük ve attığımız çekirdek paramparça oldu. Ondan sonra anladık ki kimyasal, sonra uzaklaştık. Suyun kaynaması beni korkuttu, yaklaşamadım. Çekirdeği uzaktan attım. Etrafında çuval vardı. Ama biz suyun kaynamasından korktuk. Koku rahatsız ediyor bizi" dedi.

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"ŞANTİYEDE HİÇ DURAMADIK KOKUDAN"

Çevredeki şantiyede çalışan Mahsun Kartal ise, "Sabah buraya iş makinesiyle geldim. Malzeme buradaydı, ben bilmiyordum ham madde olduğunu. Ben de aldım, bu kenara koydum. Sonra biz kokudan duramadık. Yarım saat, bir saat sonra bir daha geldim. Şantiyede hiç duramadık kokudan. Üstünü toprakla kapattım ama halen koku devam ediyordu. 10-15 tane büyük çuval vardı, kenara bıraktım. Üstüne su döktüm halen koku kesilmedi. Yolu kapattığı için kenara aldım. Ben buradan su alıyorum. Şantiyede çalışamıyoruz. Bir an önce bunun buradan temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.