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Acuka, peynir tabağı, Kanlıca yoğurdu gibi tatların ardından ise patatesli börek, geleneksel ıspanaklı ve peynirli hamur işleri, salçalı dana sosis, kızarmış patlıcan, kızarmış kabak, gözleme ve içli köfte gibi Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerine geçiş yapılıyor. Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta ise isteğinize göre haşlanmış, sahanda, sosisli, pastırmalı, menemen, omlet ya da çılbır olarak servis ediliyor.