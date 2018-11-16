Bazıları için günün en güzel öğünü olan kahvaltının keyfi, sabah erken saatlerde değil de öğlen çıkar. Bu nedenle tüm güne yayarak atıştırabileceğiniz, masa başından saatlerce kalkmayacağınız en iyi brunch mekanlarını sizler için araştırdık. İşte arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle hafta sonu yapabileceğinz 10 brunch mekanı...
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Swissotel The Bosphorus Istanbul - Beşiktaş
Swissotel’in brunch’ında yeni nesil mutfağın en parlak şeflerinden Ali Ronay ve Peru lezzetlerine kattığı orijinal yorumla adından sıkça söz ettiren Şef Bruno imzası bulunuyor.
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Ceviche çeşitlerinden sushi roll’lara enfes meze ve tapaslardan deniz mahsülleri büfesine, wok lezzetlerinden fırın mamullerine, açık ateşte ağır pişmiş et ve kümes hayvanlarına dünyanın dört bir yanından tatları bir araya getiren brunch, misafirlerini şımartıyor.
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Conrad İstanbul Bosphorus - Beşiktaş
Lüks hizmet anlayışı ile konuklarına unutulmaz deneyimler yaşatan Conrad İstanbul Bosphorus, yöresel Türk lezzetlerini Boğaz manzarası ile buluşturduğu Summit Bar&Terrace’taki kahvaltı sezonunu açıyor. Her pazar günü 10.00-14.00 saatleri arasında katılabileceğiniz Geleneksel Türk kahvaltısında; Çengelköy salatalığı, domates, biber, Yedikule marulu, maydanoz ve dereotu ile başlayan lezzet serüveni, Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezi Anadolu’dan petek bal, kaymak, ev yapımı reçel, marmelat seçenekleri ve tahin-pekmez ikilisiyle devam ediyor.
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Acuka, peynir tabağı, Kanlıca yoğurdu gibi tatların ardından ise patatesli börek, geleneksel ıspanaklı ve peynirli hamur işleri, salçalı dana sosis, kızarmış patlıcan, kızarmış kabak, gözleme ve içli köfte gibi Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerine geçiş yapılıyor. Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta ise isteğinize göre haşlanmış, sahanda, sosisli, pastırmalı, menemen, omlet ya da çılbır olarak servis ediliyor.
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Raffles - Beşiktaş
Raffles Brunch, Türk ve dünya peynirlerinin yer aldığı şarküteri ürünleri, Antakya yöresine özel humus, muhammara gibi mezeler, Ege Bölgesi’ne ait zeytinyağlı sunumları ve çeşitli kahvaltılıklarla ziyaretçilerini bekliyor.
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Barbeküden lezzetler, taş fırından pide ve pizzaların yanı sıra ev yapımı makarnalar, parmesan tekerinde hazırlanan risotto’lar, ekşi mayalı ekmekler, tartlar, ekler ve pastalar brunch’a renk katıyor.
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Emirgan Sütiş - Arnavutköy
Genel olarak sütlü tatlıları ve kahvaltılarıyla öne çıkan Emirgan Sütiş, zengin kahvaltı menüsü ile bütün haftanın yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak.
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Emirgan, Çengelköy, Akaretler gibi yerlerde şubeleri olan mekanda çeşit çeşit peynirden hamur işlerine, söğüş salatadan omlete ve reçellere kadar zevkini sürebileceğiniz pek çok seçenek var.
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Mangerie - Beşiktaş
Bebek koyu ve Kandilli’yi gören mekandaki özel yapım olan ekmekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Mangerie'nin kahvaltısında klasiklerin yanı sıra mascarpone armutlu tost ve foccacia tost gibi farklı lezzetleri deneyebilirsiniz.
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İstanbul'un sevilen mekanlarından biri olan Mangerie'de serpme kahvaltıya, manzara ve pancake eklenince gününüzün kötü geçmesi imkansızlaşıyor.
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Lokma - Sarıyer
Boğaz manzarası eşliğinde servis edilen lezzetli kahvaltıları Lokma'yı cazip hale getiriyor. İşletmede tedarik edilen beyaz peynirler Çanakkale Ezine'den, domates ve salça ise Çanakkale bölgesinden getiriliyor.
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Simitler, poğaçalar, ekmekler, kurabiyeler, börekler, tatlılar, pastalar yani anlayacağınız tüm pastane ürünleri Lokma'nın mutfağında taze yapılıp misafirlere ikram ediliyor.
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Erbap - Üsküdar
Çengelköy semtinde bulunan Erbap, Boğaz manzarasıyla keyifli hafta sonları yaşatıyor. Hafta sonu açık büfe kahvaltının olduğu mekan, yumurta ve peynir çeşitlerinden hamur işlerine kadar zengin bir kahvaltı sunuyor.
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Namlı Gurme - Beyoğlu
Şarküteri ve cafe&restaurant konseptinin en özel örneklerinden birini yaratan Namlı Gurme zengin kahvaltısıyla ziyaretçilerine "gurme" bir keyif sunmayı amaçlıyor.
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Peynir ve şarküteri seçeneklerinin zengin olduğu mekanda kendi kahvaltınızı kendiniz hazırlatıyorsunuz. Yani sıcakları masaya sipariş ediyorsunuz, soğukları da kalkıp kendiniz seçiyorsunuz. Burayı tercih ederseniz Namlı'nın en favori lezzeti olan bal-kaymaktan almayı da unutmamalısınız.
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Lacivert Restaurant - Beykoz
Anadolu Hisarı'nda yer alan restoranda sadece pazar günü brunch var. Mekanın manzarasının eşsiz olduğunu söylememize gerek bile yok. Yüzlerce çeşit ürünün olduğu brunch'ın çoğu organik üründen oluşuyor.
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Divan Kalamış Brasserie - Kadıköy
Divan Kalamış Brasserie her pazar brunch sunuyor. Şehrin karmaşasından kaçıp sakin bir limana sığınmak isteyenler için güzel bir seçenek olan mekanda bembeyaz teknelerin fon oluşturduğu atmosferde pazar gününüzü geçirebilirsiniz.
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