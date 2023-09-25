İstanbul'da olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı.

ARAÇLA GETİRİP SOKAĞA ATTILAR İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı.

YAŞLI KADIN POLİSE HABER VERDİ Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİ İNCELEME SEVK EDİLDİ Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.