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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Pendik'te dehşet! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu! - Güncel haberler

        İstanbul'da dehşet! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu!

        İstanbul Pendik'te, gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 07:51 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:40
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        İstanbul'da halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
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        İstanbul'da olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı.

        ARAÇLA GETİRİP SOKAĞA ATTILAR

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı.

        YAŞLI KADIN POLİSE HABER VERDİ

        Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi.

        OLAY YERİ İNCELEME SEVK EDİLDİ

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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        #istanbul
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