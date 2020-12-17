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HaberlerGündem3. SayfaİSTANBUL'DA DEHŞET! Son dakika... Ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada! - Haberler
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Ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada!

İstanbul'da 2 milyon lira değerindeki lüks ciple husumetli olduğu kişinin bulunduğu yere gelen gözü dönmüş saldırganlar, araçla vatandaşların arasına daldı. Husumetli olduğu kişiye önce çarparak yere düşüren ardından da silahla ateş açarak yaralayan saldırganlar, kaldırımdaki kadını ise sıkıştırdı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda sandalye ve demirler havada uçuştu. Kaçan 2 şüpheli, yakalandı

İSTANBUL'DA DEHŞET! Son dakika... Ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada! - Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada!
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İHA

İstanbul Kağıthane'de dün, saat 18.00 sıralarında Çobançeşme Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında alacak-verecek nedeniyle bir süre önce aralarında husumet oluştu. Bu süre zarfında taraflardan biri diğer tarafı tehdit etmeye başladı.

CİPİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre husumetin büyümesi üzerine 2 saldırgan, 2 milyon lira değerindeki lüks ciple husumetli oldukları Emrah Koçyiğit’in (30) bulunduğu yere doğru yola çıktı. Süratli bir şekilde olay yerine gelen saldırganlar cipi kaldırımdaki vatandaşların üzerine sürdü.

DİZ KAPAĞINDAN VURUP KAÇTILAR

Araçla Koçyiğit’e çarpan gözü dönmüş saldırganlar kaldırımdaki bir kadını da sıkıştırdı. Neye uğradığını şaşıran grup bunun üzerine sandalye ve demirlerle saldırgan gruba karşılık verdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kurşun yağdıran saldırganlar, Koçyiğit’i diz kapağından yaraladı.

Gözü dönmüş saldırganlar ardından geri manevra yaparak olay yerinden kaçtı. Yaralı Koçyiğit ise arkadaşları tarafından Kağıthane’deki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANDALYE VE DEMİR ÇUBUKLARLA KARŞILIK VERDİLER

Görüntülerde, lüks cipli saldırganlar süratli bir şekilde gelerek vatandaşların üzerine aracı sürüyor. Aracın çarptığı bir kişi işyerine düşerken, kaldırımdaki kadın ise araçla işyeri arasında sıkışıyor. Saldırganlar geri manevra yaptığı esnada diğer grup sandalye ve araca jant kapakları fırlatıyor.

Saldırganlar da tabancayla etrafa ateş açmaya başlıyor. Kurşunun isabet ettiği bir kişi yere düşüyor. Yerden kalkan kişinin ve grubun püskürtmesiyle geri manevra yapan saldırganlar olay yerinden hızla kaçıyor. Dehşeti yaşayan bir kadını ise yakını sarılarak sakinleştirmeye çalışıyor.

"DAR ALAN" UYGULAMASIYLA YAKALANDILAR

Olayın yaşanmasının ardından çok sayıda ihbar üzerine teyakkuza geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçenin çok sayıda noktasında kapama yaptı. Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını ve kaçış güzergahını da tespit eden Kağıthane polisi, saldırganları “dar alan” uygulaması sonucu olaydan dakikalar sonra Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir sokakta kıskıvrak yakaladı. Araçtaki iki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şahıslar ve araç ise emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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