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        İstanbul'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

        İstanbul'da 22 şehit ailesi ile 20 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Vali Davut Gül, "Şehitlerin ölmediğine, ölmeyeceğine inanan bir inancın mensupları olarak ne yaparsak yapalım onların ve sizlerin hakkını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:30
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        İstanbul'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi
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        İstanbul'da 22 şehit ailesi ile 20 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne, İstanbul Valisi Davut Gül ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, şehitler için İl Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

        Programda konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın Türkiye'nin her yerindeki şehit yakınları ve gazilere tevcih edildiğini söyledi.

        Vali Gül, "Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle hürmetle yad ediyor, cesaret timsali gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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        Millet olarak bin yıldır bu toprakların her karışı için şehitler verildiğini belirten Gül, "Bugün, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, onurumuzla, şerefimizle hayatımızı sürdürüyorsak, bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu sebeple bu ülkenin her bir ferdinin şehitlerimize, şehit yakınlarına, gazilerimize minnet borcu var. Şehitlerin ölmediğine, ölmeyeceğine inanan bir inancın mensupları olarak ne yaparsak yapalım onların ve sizlerin hakkını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Vali Gül, yapılan hiçbir şeyin şehitleri geri getirmeyeceğini dile getirerek, tüm şehit yakınları ve gazilerin bu millete ve devlete emanet olduğunu söyledi.

        Şehitlerin, uğrunda canını feda ettikleri değerlerin sonsuza kadar muhafaza edileceğine inandığını vurgulayan Gül, "Bu değerli evlatlara sahip olan annelere, babalara, kardeşlere, eş ve çocuklara saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası'nın devletimizin ve milletimizin bir vefa nişanesi olarak gelecek nesillere gurur ve kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

        Vali Gül, konuşmasının ardından 22 şehit ailesi ile 20 gaziye madalyalarını takdim etti.

        Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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        #istanbul haberleri
        #şehit
        #gazi
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