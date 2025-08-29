Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon

        İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon

        İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. 3 adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 06:49 Güncelleme: 29.08.2025 - 06:49
        İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için "şok evi" diye tabir edilen adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteği ile operasyon yapıldı.

        Zeytinburnu ilçesindeki operasyonda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yeşilyol D Sokak'ta belirlenen 3 adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin yakalandığı evlerde polis ekipleri bir süre arama yaptı.

        Operasyonun Zeytinburnu dışında 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
