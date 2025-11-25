Habertürk
        İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler! 25 Kasım 2025 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) duyurusuna göre, 25 Kasım Salı günü elektrik kesintileri bazı bölgelerde sabahtan başlıyor. Peki,25 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

        Giriş: 25.11.2025 - 09:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:31
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Böylelikle 25 Kasım Salı günü kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK, SAAT KAÇTA GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre,25 Kasım Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

