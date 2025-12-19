19 Aralık Cuma günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirme yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı bölgelerde elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kentin Anadolu ve Avrupa yakasında belirli semtlerde uygulanacak kesintiler için sorgulama ekranları aktif hale getirildi. Peki 19 Aralık Cuma günü hangi ilçelerde elektrik olmayacak? İşte planlı kesinti takviminin ayrıntıları…