        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Cuma 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? Elektrik kesinti sorgula!

        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte sorgulama ekranı

        İstanbul'da 19 Aralık Cuma günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke yenileme ve arıza önleme amaçlı yapılan bakım çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelerde saatlik enerji kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesinti takvimini yayımlarken, "Elektrik ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte detaylar…

        Giriş: 19.12.2025 - 00:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:34
        1

        19 Aralık Cuma günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirme yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı bölgelerde elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kentin Anadolu ve Avrupa yakasında belirli semtlerde uygulanacak kesintiler için sorgulama ekranları aktif hale getirildi. Peki 19 Aralık Cuma günü hangi ilçelerde elektrik olmayacak? İşte planlı kesinti takviminin ayrıntıları…

        2

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

