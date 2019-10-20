Sezgin Er, 01 TU 320 plakalı otomobiliyle, 6 ay önce boşandığı eşi Özlem Sancar Er'in oturduğu Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki Banksis Sitesi önüne gelerek eski eşini bekledi.

Bu sırada sağlık görevlisi Özlem Sancar Er, çalıştığı hastaneden arkadaşı olduğu öğrenilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Şilfeler'le birlikte 34 AGL 137 plakalı otomobille evine döndü.

Sezgin Er, eski eşi Özlem Sancar Er ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler'in içinde olduğu otomobilin önünü keserek, ikiliye silahla ateş açtı.

Özlem Sancar Er ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler ağır yaralanırken, Sezgin Er de elindeki silahla intihar etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özlem Sancar Er ile İbrahim Şilfeler'i, ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre; ekipler, saldırıyı düzenleyen Sezgin Er'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Sezgin Er'in cesedi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.