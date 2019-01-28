Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın verdiği bilgiye göre, yangın 120 bin metrekare alana kurulu olan fabrikanın depo bölümünde makine aksamının söküm işlemi yapılırken çıktı. İşçilerin bir kısmının dışarı çıkarıldığı, içeride kalanların da tahliyesinin devam ediyor.

Alevlerin yan taraftaki binalara sıçrama tehlikesi var. Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.