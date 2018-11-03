Kaza Cumhuriyet Köyü mevki Polonezköy istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Polonezköy istikametine ilerleyen Mustafa Cülha(57) yönetimdeki 34 KG 409 plakalı otomobile ile karşıdan gelen 34 NY 9172 plakalı Adem Özkan yönetimdeki otomobile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla Mustafa Cülha otomobilin içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Cülha'yı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri Cülha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Adem Özkan, Veysel Özkan ve Abdurrahman Çelen de yapılan müdahalelerinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YAKLAŞIK 2 SAAT YOL TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaklaşık iki saat yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından Mustafa Cülhanın cesedi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.







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