İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
İstanbul Bayrampaşa'da, sokak ortasındaki gasp girişimine engel olmaya çalışan marketçi, annesi ve yanındakiler, şüphelilerin yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Kaçan zanlılar yakalanırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Marketteki saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Bayrampaşa'da gasp girişimini engellemeye çalışan bir marketçi ve yanındakiler saldırıya uğradı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan bir grup, gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete girerek kurtulmaya çalıştı.
Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen gasp şüphelilerini uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, bir anda şüphelilerin saldırısına uğradı.
4 YARALI
Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer iki kişiye saldırdı.
Yaşanan kavga sırasında market sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, zanlılar yakalandı.
Şüphelilerin gasp girişiminden sonra markettekilere saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde şüphelilerin marketçi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, marketçinin saldırıya karşılık verdiği anlar yer aldı.