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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı

        İstanbul Bayrampaşa'da, sokak ortasındaki gasp girişimine engel olmaya çalışan marketçi, annesi ve yanındakiler, şüphelilerin yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Kaçan zanlılar yakalanırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Marketteki saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:03
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        Bayrampaşa'da gasp girişimini engellemeye çalışan bir marketçi ve yanındakiler saldırıya uğradı.

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        Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi.

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        İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan bir grup, gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete girerek kurtulmaya çalıştı.

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        Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen gasp şüphelilerini uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, bir anda şüphelilerin saldırısına uğradı.

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        4 YARALI

        Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer iki kişiye saldırdı.

        Yaşanan kavga sırasında market sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

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        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

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        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, zanlılar yakalandı.

        Şüphelilerin gasp girişiminden sonra markettekilere saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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        Görüntülerde şüphelilerin marketçi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, marketçinin saldırıya karşılık verdiği anlar yer aldı.

        #İstanbul Bayrampaşa
        #gasp
        #kavga
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