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İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı kenttekileri sahil ve parklara yöneltti. Güneşli havayı fırsat bilenler deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkarırken karnelerini alan öğrencilerle aileleri sahilleri ve parkları dolaştı

İstanbul'da güneşli sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu - En Son Haberler
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DHA

İstanbul'da yükselen hava sıcaklıklarını ve güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri tercih etti. Maçka Demokrasi Parkı'nda vakit geçiren Jemal Sabak, Gerçekten çok ilginç bir durum. Ocak ayındayız ve hava güneşli. Özellikle geçen yıl tam da bu zamanlarda İstanbul'un kar fırtınası yaşadığını hatırlıyorum. Güneşin tadını çıkarıyorum, bu hava oldukça garip ama insanlar da eğleniyor dedi.


Ocak ayı olmasına rağmen 16 dereceyi aşan hava sıcaklıklarını fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Beşiktaş'ta bulunan Maçka Demokrasi Parkı ve Beşiktaş Sahili de gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden oldu. Maçka Demokrasi Parkı'nda kimi piknik yaptı, kimi evcil hayvanlarıyla yürüyüşe çıktı. Beşiktaş sahilini tercih edenler ise balık tuttu. Bazı İstanbullular deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkarırken karnelerini alan öğrencilerle aileleri sahilleri ve parkları dolaştı.


GEÇEN YIL TAM DA BU ZAMANLARDA İSTANBUL'UN KAR FIRTINASI YAŞADIĞINI HATIRLIYORUM

Parkta vakit geçiren Jemal Sabak, Gerçekten çok ilginç bir durum. Ocak ayındayız ve hava güneşli. Özellikle geçen yıl tam da bu zamanlarda İstanbul'un kar fırtınası yaşadığını hatırlıyorum. Güneşin tadını çıkarıyorum, bu hava oldukça garip ama insanlar da eğleniyor. Montum yanımda, fakat üstümden çıkardım, şu anda kullanmıyorum. dedi.


Parka arkadaş grubuyla gelen Öykü Kayaalp, Biz de haberlerde duyduk ve aramızda konuşuyorduk. Son 56 yılın en sıcak kış aylarını yaşıyormuşuz. Tabi biz aslında mutluyuz güneşin altında olmaktan ama bir minvalde de düşündürücü. Önümüzdeki haftadan itibaren de sanırım soğuyacakmış havalar. O yüzden gelip biraz da son kez keyif yapmak istedik diye konuştu. Çocuklarıyla piknik yapmak için gelen Tatiana Alptekin ise, Ocak ayında kar bekliyorduk ama maalesef herhalde en sıcak Ocak'ı yaşıyoruz. Biz de vaktimizi dışarıda değerlendirmek istedik, çocuklarla küçük bir piknik molası yaptık dedi. Sahile ailesiyle gelen Resul Coşkun, Yaz havası yaşıyoruz, bu havayı bahar mevsimine dahi benzetemeyiz. Geçen kış dizlere kadar kar olan şehirde bugün belki 20-21 derece kadar yüksek bir hava sıcaklığı var. Bu havayı bir daha bulamayız, sahilde deniz havası alıyoruz biz de şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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