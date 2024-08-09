Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından Arnavutköy'de yapılan denetimlerde, hafriyat kamyonlarının kurallara uygunluğu kontrol edildi. Hafriyat taşıma izin belgesi, hafriyat taşıma kabul belgelerin denetlendiğini söyleyen İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, "Eğer kamyonlarda bu belgelerden bir tanesi ya da ikisi de yoksa her biri için ayrı ayrı yasal işlem uygulanıyor. Eğer belge yoksa kamyon sahibine 116 bin liralık cezai yaptırım uygulanıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından Arnavutköy Germe mevkiinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

        2

        Denetimlerde kamyonların ve şoförlerin, Taşıma İzin Belgesi ve Taşıma Kabul Belgesi ile Araç Takip Sistemleri kontrol edildi.

        3

        Belgesi eksik olan ya da kurallara uymayan sürücü ve kamyon sahiplerine idari para ceza kesildi.

        4

        İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, "Bugün burada İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Müdürlüğü olarak hafriyatın çok yoğun olduğu bölgelerde hafriyatla ilgili denetimler yapıyoruz. Denetimlerimizi de hem İBB zabıta hem emniyet güçlerimiz hem de ilçe zabıtalarımızla müşterek yapıyoruz. Buradaki amaç nedir? Hafriyat taşımacılığının daha nizami bir şekilde yapılması dolayısıyla hafriyat taşıyan araçlarda belge kontrolü yapıyoruz" dedi.

        5

        Hafriyat taşıma izin belgesi, hafriyat taşıma kabul belgelerin denetlendiğini söyleyen Erdinçler, "Eğer kamyonlarda bu belgelerden bir tanesi ya da ikisi de yoksa her biri için ayrı ayrı yasal işlem uygulanıyor. Ayrıca izin belgesi yoksa kamyonun üstündeki yükün, teslim aldığı şantiyeye geri boşaltılması sağlanıyor. Ondan sonra boş olarak gitmesine izin veriliyor. Araç takip sistemleri bizim için çok önemli. Her kamyonda araç takip cihazı var. Bu cihazın aktifliğini de kontrol ediyoruz. Çünkü bu cihaz sayesinde kamyonun nereye gittiğini, damperini nerede kaldırdığı gibi her şeyini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi hafriyat taşımacılığının daha düzenli yapılması için gerçekleştirilen denetimler. Şu an sadece belge kontrolü yapıyoruz. Eğer belge yoksa kamyon sahibine 116 bin liralık cezai yaptırım uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

        6
        7
        #yerel haberler
        #istanbul
        #Hafriyat kamyonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?