İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

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AA

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece yönünde yoğun trafik gözlenirken, ters yönde ise trafik Çobançeşme Kavşağı, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy-Zincirlikuyu arasında yoğun seyretti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişi ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu devam etti.

Karaköy-Ortaköy arası her iki yönde yoğunluk yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer arasında da trafik yoğunluğu gözlendi.

Basın Ekspres Yolu TEM Mahmutbey Kavşağı yönünde yoğunluk oluştu, ters yönde ise trafik akıcı seyretti.

D-100 kara yolu Hadımköy Kavşağı ile Esenyurt TEM Otoyolu arasındaki bağlantı yolunda trafik yoğunluğu artarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kemerburgaz ayrımına kadar her iki yönde yoğunluk gözlendi.

D-100'de Haliç'ten Küçükçekmece’ye kadar, TEM'de ise Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey gişelerine kadar trafik çok yavaş ilerledi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikameti, Avrasya Tüneli çıkışından Bostancı Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görüldü.

TEM Otoyolu Ataşehir Ankara yönü ve Şile Yolu Nevzat Demir Tesisleri mevkisi de trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler arasında yer aldı.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.