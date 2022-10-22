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Haberler Yaşam İstanbul'da Haliç'te kürek sporu | Kürek sporunun faydaları neler?
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İstanbul'un kürekli sporcuları

İstanbul'un 'Altın Boynuz'u Haliç, şüphesiz her zaman herkesin seyretmeye doyamadığı bir yer... Bir de Haliç'i, sabahın ilk ışıklarıyla ve denizin içinden izlediğinizi düşünün. 7'den 70'e herkesin yapabileceği kürek sporu ile hem vücudunuzu zinde tutabilir hem de büyülü Haliç manzarasına doyabilirsiniz. Haliç'te kürekçileri ağırlayan tesislerden Galata Kürek Kulübü'ndeyiz

İstanbul'da Haliç'te kürek sporu | Kürek sporunun faydaları neler?

"İstanbul'da yaşadığımı hissettim" diyor, Haliç'in büyülü manzarasında güne kürek çekerek başlayan sporcular... Kökeni antik Mısır zamanlarına kadar uzanan kürek sporu, pandemi sonrasının en popüler sporlarından birisi oldu. Galata Kürek Kulübü'nün Kurucusu ve Başantrenörü Cemal Şenyuva, kadın-erkek-çocuk herkesi 'kürek çekmeye' davet ediyor.

"GÜNEŞİN DOĞUŞU, KÜREK ÇEKMEK, BALIKÇILARLA SELAMLAŞMAK ÇOK GÜZEL"

Kürek sporu öğrencilerden doktorlara, beyaz yakalılardan avukatlara kadar geniş bir kesime hitap ediyor.

"Yoğun iş temposu içinde kendimize vakit ayırabileceğimiz bir alan yaratmak çok güzel" diyen kürek sporcusu Duygu Şener, sözlerini "Soğuk da olsa geldim, sıcak da olsa geldim. Güneşin doğuşu, kürek çekmek, balıkçılarla selamlaşmak çok güzel. bence başlamak isteyenler biran önce başlasınlar" şeklinde sürdürüyor.

"HER KÜREK ÇEKİŞİNİZDE YÜZDE 60 BACAKLAR, YÜZDE 20 SIRT, YÜZDE 16 KOLLAR ÇALIŞIYOR"

Kürek sporunun dünyanın en zor ikinci sporu olarak bilindiğini söyleyen Antrenör Selçuk Güzeler, "Belirli oranlarda vücudunuzun her bölgesi çalışıyor. Örnek veriyorum; her kürek çekişinizde yüzde 60 bacaklar, yüzde 20 sırt, yüzde 16 kollar çalışıyor." dedi.

HALİÇ'TEKİ ROTA NASIL?

Kürek sporuna başlayanlar için ilk 1 ayki rota Hasköy ile Haliç Köprüsü arasında, sporcular 1 aydan sonra Unkapanı Köprüsü ile Haliç Köprüsü arasında kürek çekiyor. 6 aydan sonra ise sporcular Haliç'tan yola çıkarak Kız Kulesi'ne kadar kürek çekiyor.

KÜREK SPORU BAŞKA NEREDE YAPILIYOR?

Bu güzel spor için en ideal lokasyon yaz-kış durgun suya sahip Haliç... Ancak İstanbul'da Küçükçekmece Gölü ve Maltepe sahilinde de kürek kulüpleri aracılığıyla bu sporu yapmak mümkün.

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