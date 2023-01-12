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İstanbul'da halk otobüsünden tehlikeli hareketler! Kırmızı ışıkta öne geçmek için bakın ne yaptı

İstanbul Beylikdüzü'nde bazı araçlar, kırmızı ışıkta beklememek için ters yöne giriyor. Üstelik bu araçlar arasında özel halk otobüsü ve yolcu minibüsleri de var. Sabah saatinde işe giden insanların bulunduğu otobüs ve ardından gelen başka bir aracın ters yöne girdiği o anlar, bir vatandaşın HT Yerel Haber Hattı'na ulaştırdığı görüntüye yansıdı

Öne geçmek bakın ne yaptı! İstanbul'da halk otobüsünden tehlikeli hareketler! - Güncel son haberler
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İstanbul'un sabah ve akşam saatlerindeki trafiği malum. Megakent'te adım adım ilerleyen trafiğin pik yaptığı zamanlar. Bazı sürücülerin trafiğe takılmamak için başta emniyet şeridi ihlali olmak üzere trafik kurallarını hiçe saydıkları o anlardan biri, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde kameraya yansıdı.

HT Yerel Haber Hattı'na bir sürücünün ulaştırdığı görüntü, Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci Caddesi'nden. Caddenin Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na bağlandığı noktada trafik ışıkları bulunuyor. Işıklarda haliyle sabah trafiği nedeniyle uzun bir kuyruk oluşuyor.

ÖNE GEÇMEK İÇİN TERS YÖNE GİRİYOR

Kırmızı ışıkla birlikte uzayıp giden kuyrukta beklemek istemeyen bazı sürücüler ise tehlikeli bir yola giriyor. Yani iki yönlü yolun karşı şeridine geçiyor. Vatandaşlar, diğer sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu durumun hemen her sabah yaşandığını söylüyor.

HALK OTOBÜSÜ ÖNCE ARAYA GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Kameraya yansıyan görüntüde, belediyenin özel halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçmek için ters yöne giriyor. Karşı yönden gelen trafiği ayırmak için ışıkların bulunduğu kısa refüjün önüne gelen otobüs, önce diğer araçların önüne kırıyor. Otobüs kısa bir süre bekledikten sonra ise yine ters yöne yönelip karşıya geçiyor.

MİNİBÜSLER DE YAPIYORMUŞ

Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden araçların önüne geçmeye çalışan otobüsü başka bir araç da takip ediyor. Diğer sürücüler, bu güzergahı kullanan yolcu minibüslerinin de ayı İETT otobüsü gibi karşı şeridi kullandıklarını belirterek, tepki gösteriyor.

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