İstanbul'un sabah ve akşam saatlerindeki trafiği malum. Megakent'te adım adım ilerleyen trafiğin pik yaptığı zamanlar. Bazı sürücülerin trafiğe takılmamak için başta emniyet şeridi ihlali olmak üzere trafik kurallarını hiçe saydıkları o anlardan biri, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde kameraya yansıdı.

HT Yerel Haber Hattı'na bir sürücünün ulaştırdığı görüntü, Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci Caddesi'nden. Caddenin Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na bağlandığı noktada trafik ışıkları bulunuyor. Işıklarda haliyle sabah trafiği nedeniyle uzun bir kuyruk oluşuyor.

ÖNE GEÇMEK İÇİN TERS YÖNE GİRİYOR

Kırmızı ışıkla birlikte uzayıp giden kuyrukta beklemek istemeyen bazı sürücüler ise tehlikeli bir yola giriyor. Yani iki yönlü yolun karşı şeridine geçiyor. Vatandaşlar, diğer sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu durumun hemen her sabah yaşandığını söylüyor.