Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul'da her gün 1 milyon yolcu taşıyan, 44 istasyonlu metrobüsün rehabilitasyonu için çalışmalar sürüyor. İlk hedef

araçlardaki ve duraklardaki yoğunluğun azaltılması. Bunun için de öncelikli olarak metrobüs araçlarının yenilenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz ay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çift körüklü, 290 yolcu kapasiteli yeni bir metrobüs modelini teste başladığını yazmıştım.

ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER ÜZERİNDE DURULUYOR

Çift körüklü metrobüsün yolcusuz, kum torbalarıyla test sürüşleri tamamlandı. Ancak yeni metrobüs filosunun hangi araçlardan oluşacağına henüz karar verilmiş değil. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Bir diğer alternatif de tıpkı mevcut metrobüs araçları gibi tek körüklü olan Mercedes Capacity L modeli araç. Yaklaşık bir hafta önce kum torbalarıyla test sürüşüne başlayan bu araç, mevcut metrobüsten sadece 3 metre uzun. 207 yolcu kapasiteli fakat yolcu sayısı 230’a kadar çıkabiliyor.

EKREM İMAMOĞLU TEST SÜRÜŞÜNE KATILACAK

Mevcut metrobüslerin 178-190 yolcu kapasiteli olduğu düşünülürse Mercedes’in bu yeni modelinde yolcu kapasitesi yaklaşık yüzde 10-15 artacak. Mercedes Capacity L modeli araç da dizel. Yarın sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yeni metrobüs aracının test sürüşüne katılacak. İBB’den aldığım bilgiye göre; yeni metrobüs aracına karar verilmeden önce birkaç marka ve model araç daha test edilecek.



‘ÇİFT KÖRÜKLÜ, 300 KİŞİLİK OLMALI’

Peki İstanbul’un ihtiyacını hangi metrobüs aracı karşılar? Çift körüklü mü, tek körüklü mü? İBB Trafik Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, test edilmeye başlayan tek körüklü aracın ihtiyacı karşılamaya yönelik olmadığını anlattı:

“Metrobüs hattında yaklaşık 600 araç çalışıyor. Çoğu da 1 milyon kilometreyi geçmiş durumda. Yani hem araçların yenilenmesi gerekiyor hem de yoğunluğun azaltılması. İstanbul’un ihtiyacını karşılayacak yeni metrobüs aracı 275-300 kişilik, çift körüklü ve mutlaka elektrikli olmalı.”