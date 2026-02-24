Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent Tem katılım yolları arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor. Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

REKLAM

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde çift yönlü yaşanan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

Üsküdar, Ataşehir ve Sancaktepe arasında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.