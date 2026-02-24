Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

        İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 18:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

        Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent Tem katılım yolları arasında trafik yoğunluğu oluştu.

        Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

        Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor. Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

        REKLAM

        Anadolu Yakası

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde çift yönlü yaşanan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

        Üsküdar, Ataşehir ve Sancaktepe arasında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Çamlıca Gişeleri ve Altunizade'den başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.

        Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar sürüyor.

        Öte yandan, kentte metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen Elif'in ailesinden yardım çağrısıv

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elif Güner (14) hayatını kaybetti, sürücü Yasin Aloğlu tutuklandı. Elif'in ailesi, kaza anı ya da öncesine ait kamera kayıtlarının kendilerine ulaştırılmasını istedi.  (DHA)

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!