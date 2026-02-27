Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

        İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 18:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Haftanın son mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu oluştu.

        Avrupa Yakası'nda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle seyrediyor.

        D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

        REKLAM

        Anadolu Yakası

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

        D-100 kara yolunda Göztepe ve Maltepe arasında her iki istikamette yoğunluk oluştu.

        TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanıyor.

        Öte yandan, aktarmaların yapıldığı metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Trafik, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 26 Şubat 2026 (Trump İran Kararını Çoktan Verdi Mi?)

        Savaş mı galip gelecek barış mı? ABD vurmadan döner mi? ABD masayı yıktı mı? Masada kim taviz verecek? Trump İran kararını çoktan verdi mi? Anlaşma olmazsa savaş başlar mı? Savaş isteyen taraf israil mi? Trump İran kararını çoktan verdi mi? İsrail neden anlaşmadan endişeli? Ava giden ABD avlanır mı?...
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası