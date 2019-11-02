Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı.
Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86.172 lira ceza kesildiği belirtildi.
KİMLER 'ÇAKAR LAMBA KULLANABİLECEK?
Yeni düzenleme ile 'çakar lamba' kullanabilecek makamlar şöyle:
Cumhurbaşkanı
TBMM Başkanı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
TBMM'de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grubu başkanı
TBMM'de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu başkanı
Eski Cumhurbaşkanları
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Yargıtay Birinci Başkanı
Danıştay Başkanı
Sayıştay Başkanı
Kabine Üyeleri
TBMM Başkan Vekilleri
TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
TBMM Üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi Esas Alınır)
YÖK Başkanı
Genelkurmay Başkanı
Diyanet İşleri Başkanı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
TBMM Genel Sekreteri
Cumhurbaşkanı'na Doğrudan Bağlı Kurum Yöneticileri
(Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, CB Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanı)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Danıştay Başsavcısı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
Anayasa Mahkemesi Üyeleri
Bakan Yardımcılarımız
İl Valileri
Kuvvet Komutanları
Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı
Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili
YORUMLAR