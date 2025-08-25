Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylülde başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ekipler tarafından İstanbul'da kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak ürün güvenliği denetim ekiplerinin kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili imalatçılardan, ithalatçılardan ve bu işin toptan satışını yapan firmalardaki ürünlerden numuneler aldıklarını aktardı.

Menteşe, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilerek test edildiğini ifade ederek, "Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var" dedi.

Vatandaşların kırtasiyelerden alışveriş yaparken özellikle çanta, önlük gibi tekstil ve tekstil ürünlerinde etiket olup olmamasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Menteşe, ürünlerin içeriğine dair tanıtıcı bir bilgi olması ve oyun hamuru gibi ürünlerde uyarıcı işaretlerin bulunması gerektiğini söyledi.