Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul'da motosiklet çalan şüpheli kaza yapınca havaya ateş açıp kaçtı

Fatih'te gece saatlerinde trafik polisi şüphe üzerine motosikletli bir kişiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen şüpheli motosikleti ile ters yönde kaçtı. Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Olay yerinde motosikleti bırakarak yaya kaçan şüpheli ara sokaklarda polislerin geldiğini görünce etrafa ateş açarak kayıplara karıştı.

İstanbul

Olay İstanbul'un Fatih ilçesindeki, Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Metro Durağı yakınlarında motorlu trafik polisi şüphelendikleri bir motosikleti kullanan kişiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen motosikletli durmayarak kaçtı. Vatan Caddesi'nin ters istikametinde bir süre polisten kaçan şüpheli dengesini kaybederek yeşillik alanda motosikleti ile kaza yaptı. Motosikletten düşen şüpheli yaya olarak yolun karşısına geçti.

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTI

Trafik polisleri telsizden şüphelinin kaçtığı yönü anons ederek destek istedi. Yolun karşısına geçen şüpheli ara sokakta polisleri görünce etrafa ateş açarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri şüphelinin motosikleti bıraktığı yeşillik alanda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Ayrıca polis ekipleri şüphelinin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğunu tespit etti.

TERS YÖNDEN GELDİ KAZA YAPTI

Olayın yaşandığı yerde bulunan Zeynep Çelik isimli bir kişi "Şuradan ters yönden geldi zaten. Demirlere vurdu, takla attı ağaca başını vurdu yaya olarak kaçtı gitti ondan sonra. Burada iki ekip vardı, onlar da takip etti kaçan kişiyi. Muhtemelen çalıntıydı motosiklet zaten" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir Bayındır'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
GÜNDEM5 katlı apartman alev alev!
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap!
GÜNDEMVatandaşın tepkisine cevap verdi
Kovid-19 hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme
GÜNDEMİzolasyon ve işe dönüşlerle ilgili düzenleme
Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
GÜNDEMSağlık çalışanlarına ödeme müjdesi
Asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza
GÜNDEMKorona konvoyuna ceza yağdı!
KYK burs ve kredi ödemesi son dakika! Eylül ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı
GÜNDEMEylül ödemeleri başladı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEMEsenyurt Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Bodrum'da eğlence sektörünün önde gelen bazı mekanları kapatıldı
GÜNDEMBodrum'da 11 işletmeye kapatma cezası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi
GÜNDEMBakan Koca'dan KPSS uyarısı
Elazığ'da trenin traktöre çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı
GÜNDEMTren traktörü ikiye böldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X