        İstanbul'da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi ulaşım bedava mı olacak?

        2025-2026 yılı yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yaz tatilinin sona ermesiyle derslikleri dolduracak. Okula toplu taşıma ile giden öğrenci ve öğretmenler 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. Peki, İstanbul'da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi ulaşım bedava mı olacak? İşte 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, vapurun durumu...

        Giriş: 05.09.2025 - 21:07 Güncelleme: 05.09.2025 - 21:07
        Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, yaz tatilinin sona ermesiyle dersbaşı yapacak. Bu kapsamda İstanbul'da ikamet eden öğrenciler, okulun ilk günü toplu taşıma araçlarının bedava hizmet verip vermeyeceğini mercek altına aldı. İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü kentte bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Peki, İstanbul'da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı olacak? İşte detaylar...

        8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul'da okulların açılacağı ilk gün 8 Eylül Pazartesi 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin güvenli ve düzenli başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kamu kurumlarının temsilcileri AKOM'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açılacağı gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve seferlerin artırılacağını belirterek, "Pazartesi günü 2025–2026 eğitim yılı başlıyor. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul gibi bir mega kentte, okulun ilk günü her zaman yoğun geçer. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu en aza indirmek ve çocuklarımızın güvenle okullarına ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir hazırlık yaptık. Aldığımız önlemler ve ek seferlerimizle 600 binin üzerinde aracı trafikten çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü kentte bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

