Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da ölüme davetiye: Akıllara İzmir'deki faciayı getirdi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ölüme davetiye: Akıllara İzmir'deki faciayı getirdi

        İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesi gündemdeki yerini korurken, İstanbul Fatih'te de kaldırım üzerinde açık halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırarak olası bir facianın önüne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıllara İzmir geldi: Ölüme davetiye
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti.

        Cadde üzerinde bulunan bir işletme tarafından ağaç aydınlatması için çekilen kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte yerinden çıkarılmadı. Zaman içinde elektrik kabloları aşınma sonucu görünür hale geldi.

        Mahalle sakinleri İzmir'in Konak İlçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği acı olayın kendi başlarına da gelmemesi için ekiplere haber verdi.

        Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı.

        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #elektrik kabloları
        #istanbul fatih
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!