İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı! İki kişi öldürüldü
İstanbul Sarıyer'de orman yolunda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 14 kalaşnikof kovanı ve tabanca ele geçirdi
Korkunç olay, gece saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu’nda meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre orman yolunda motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana’nın önü, mesire alanı önünde kalaşnikoflu şüpheliler tarafından kesildi.
Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu zanlılar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayda saldırıya uğrayan iki kişi ağır yaralandı.
HASTANEDE ÖLDÜLER
Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 kişinin beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi. Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana hastanede hayatını kaybetti.
Ateş ve Zana’nın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.’nin de elinden yaralandığı belirlendi. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri, hayatını kaybedenlerin getirildiği minibüste ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.
2 KİŞİDEN SİLAH ÇIKTI
Öte yandan olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hastane önünde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki Mesut A.‘nın üst aramasını yapan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca hastaneden çıkan bir kişiden şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.’nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.