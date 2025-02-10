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        İstanbul'da pazartesi trafiği

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik Haritası'na göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:02
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        İstanbul'da pazartesi trafiği
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        Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        DHA'nın haberine göre sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.

        Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.

        Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.

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