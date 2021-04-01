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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.13, toptan fiyatlar yüzde 3.10 arttı. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16.37, toptan fiyatlar yüzde 17.67 arttı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
İHA

İstanbul'da martta, bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,13 arttı.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 artış kaydetti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Peraken fiyatlar mart ayında bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,31 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise martta bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,69, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,98 artış kaydederken, mensucat grubunda ise fiyat değişmedi.

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