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İstanbul'da PKK'nın dağ kadrosundan 2 terörist yakalandı

İHA

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan PKK’lıların eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri teröristlerin İstanbul’daki bağlantılarını araştırıyor.

terör örgütü PKK

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 örgüt üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan şehre gelen terör örgütü PKK/KCK'nın 2 üyesini tespit ederek çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde bazı adreslere düzenlenen baskınla, terör örgütünün dağ kadrosundan gelip İstanbul’da saklanan 2 PKK yakalanarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 terörist, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yakalanan PKK’lıların eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri şahısların İstanbul’daki bağlantılarını araştırıyor.

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