İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
İstanbul'da beklenen sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu
Giriş: 16.11.2023 - 05:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 05:36
Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırdı. İHA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde çiseleyen yağmur, gece yarısından itibaren yerini sağanağa bıraktı. Sağanak yağış birçok ilçede etkili oldu.