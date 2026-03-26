        İstanbul'da sahte içki operasyonu: 32 gözaltı

        İstanbul'da sahte içki operasyonu: 32 gözaltı

        İstanbul'da yılbaşından bu yana sahte içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen 19 operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Sahte içki operasyonu: 32 gözaltı

        İstanbul'da yılbaşından bu yana sahte içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen 19 operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 130 bin şişe sahte içki üretiminin engellendiği belirtildi.

        15 İŞYERİ 3 ARAÇ VE 2 ADRESE OPERASYON

        İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte sahte içki imalatı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen 15 iş yeri, 3 araç ve 2 adrese operasyon düzenlendi. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 19 operasyonda toplam 32 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 28 bin 168 litre sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, bin 845 şişe sahte içki ile 9 karbon filtreleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 130 bin şişe sahte içki üretilebileceği tespit edilirken, bu ürünlerin piyasaya sürülmesi engellendi.

        7 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 32 kişiden 17'si hakkında dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında adli kontrol uygulanırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Mart 2026 (Hark Adası'na Operasyon İddiası)

        Ortadoğu'da savaşın 25. günü. İran'dan 77. dalga saldırı. Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD üssü hedef alındı. Hark Adası'na operasyon iddiası. Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği. Türkiye şehitlerine veda etti. İzmir'deki meslek fabrikası polemiği. Fatih'te binalar neden çöktü? Futbolcu cinayeti soruş...
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Çok para kazanmıyoruz"
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        İyiden iyiye koptu
