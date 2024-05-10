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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sahte konkordato ilanıyla 200 milyonluk vurgun

        Sahte konkordato ilanıyla 200 milyonluk vurgun

        İstanbul'da, açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çekip, piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş gibi göstererek borçtan kurtulan Mustafa A. ile yönettiği suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mustafa A. ile birlikte çalıştığı tespit edilen bağımsız denetçi Cem T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:37
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        İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi.

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        Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.'nın bu paravan şirketleri için Türkiye'de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.

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        Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL topladıktan sonra söz konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.'nin temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini tespit etti.

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        Mustafa A.'nın sahte konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı belirlendi.

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        Ayrıca Mustafa A.'nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece'de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı.

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        Yine şebeke üyesi kişiler adına kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi kişilere operasyon düzenlendi.

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        ARALARINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ, EMEKLİ ASKER DE VAR

        İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı.

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        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital materyal, 1 adet sahte raporla alınan usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest Kalırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        #sahte konkordato
        #dolandırıcılık
        #istanbul
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