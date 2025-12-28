Habertürk
        İstanbul'da sokakta yaşayan 159 kişi misafirhane ve otellere yerleştirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sokakta yaşayan 159 kişi misafirhane ve otellere yerleştirildi

        İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla sokakta yaşayanlara yönelik çalışma başlatıldı. Sokakta yaşayan 159 kişi, misafirhane ve otellere yerleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:55
        Sokakta yaşayanlar otellere yerleştirildi
        İstanbul genelinde sokakta yaşayan 159 kişi, İstanbul Valiliği tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildi.

        DHA'nın haberine göre; İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla sokakta yaşayanlara yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet, Jandarma ve Sosyal Hizmet ekipleri kent genelinde sokakta yaşayan kişileri tespit ederek bulundukları yerlerden aldı.

        159 KİŞİ SOKAKTAN ALINDI

        Son iki günde yapılan çalışmalar kapsamında 159 kişi ekiplerce sokaktan alınarak kamuya ait misafirhaneler ile otellere yerleştirildi.

        SOSYAL HİZMET DESTEĞİ SAĞLANDI

        Barınma ihtiyacı karşılanan kişilere ayrıca sosyal hizmet desteği de sağlandı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbullulardan sokakta kalan kişileri görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ekiplere bildirmeleri istendi.

