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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 29 Haziran Salı günü yaşanacak planlı su kesintilerini İstanbullular'la paylaştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen su kesintisi duyurularına göre "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı belli oldu. 29 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 29 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 29 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

29 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:29.06.2021 09:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 HAZİRAN

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