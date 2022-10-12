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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan yerler: 12 Ekim İSKİ su kesintisi arıza duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyuruldu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 7 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 12 Ekim Çarşamba İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak semtler...

İstanbul'da su kesintisi olan yerler: 12 Ekim İSKİ su kesintisi arıza duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan su kesintileri merak ediliyor. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyurusu...

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 08:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Tomtom Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.10.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kadımehmet Efendi Mah,Kulaksız Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 07:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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