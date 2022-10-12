İstanbul'da su kesintisi olan yerler: 12 Ekim İSKİ su kesintisi arıza duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan su kesintileri merak ediliyor. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyurusu...

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI