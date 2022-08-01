İstanbulların gündeminde İstanbul su kesintisi duyuruları yer alıyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafınndan duyuruldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Ağustos 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
1 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.08.2022 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlıtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.08.2022 10:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çanta Sancaktepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|01.08.2022 10:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ekşioğlu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|01.08.2022 09:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kumbaba Mah,Ahmetli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|01.08.2022 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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