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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? İSKİ arıza ile 1 Ağustos İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler?

İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve mahalleler...

İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? İSKİ arıza ile 1 Ağustos İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbulların gündeminde İstanbul su kesintisi duyuruları yer alıyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafınndan duyuruldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Ağustos 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 01.08.2022 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 01.08.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah,Ahmetli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 01.08.2022 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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