İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul'un Bağcılar ve çevre ilçelerinde elebaşılığını Z.A'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonda da 35 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart'ta liderliğini Z.A'nın yaptığı örgüte yönelik yapılan çalışmalarda 35 kişi tutuklandı.