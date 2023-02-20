Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilen okullar listesi: Hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı?

Okullarda yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler İstanbul'da tahliye edilen okullar listesine çevrildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi. Kapatılan okullardaki öğrenciler taşımalı sistemde başka okullara kaydırıldı. İşte, İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilen okullar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilen okullar listesi, 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla okulların açılmasının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler, depreme güvenli okullara nakledilecek. 76'sının yıkılacağı ve 17'sinin güçlendirileceği açıklanan İstanbul'da tahliye edilen okullar listesi araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki yeniden yapım ve güçlendirme proje çalışmalarına başlandığı ifade edilmişti. İşte, İstanbul ilçe ilçe tahliye edilen okullar listesi...
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ KURULDU! 

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    67'Sİ DEPREME DAYANIKLI

    Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK!

    Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK

    Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    93 OKUL NAKLEDİLECEK!

    Açıklamaya, şöyle devam edildi: "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    TAHLİYE EDİLEN OKULLAR HANGİLERİ? 

    İstanbul’da riskli olarak kabul edilen okulların isimleri belli oldu. Valilikten gelen açıklamaya göre31 ilçede, 93 okul naklediecek. İstanbul’da tahliye edilen okullar listesi...
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    NAKLEDİLECEK OKULLARIN LİSTESİ

    Arnavutköy

    Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

    Suatlar Anaokulu

    Deliklikaya İlkokulu

    Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Ataşehir

    Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

    Akşemsettin Anaokulu

    Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Avcılar

    Gümüşpala İlkokulu

    Güngör Tekiner Ortaokulu

    Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

    Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

    Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Bağcılar

    Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

    Kazım Karabekir Ortaokulu

    Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

    Zübeyde Hanım Anaokulu

    Massit Mesleki Eğitim Merkezi
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Bahçelievler

    Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

    Mustafa Kemal İlkokulu

    Hürriyet İlkokulu

    1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Beşiktaş

    Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

    Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

    Lütfi Banat Ortaokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Beykoz

    Yavuz Selim İlkokulu

    İshaklı İlkokulu

    Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

    Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

    Kaynarca Anaokulu

    Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

    Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

    Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

    Kemaletin Tuğcu İlkokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Beylikdüzü

    Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

    Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

    Beyoğlu

    Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

    Büyükçekmece

    Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

    Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Çatalca

    Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

    Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

    Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

    Karacaköy İlkokulu

    Esenyurt

    Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Eyüpsultan

    Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

    Fatih

    Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

    Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

    Vefa Lisesi (B Blok)

    Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

    Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Gaziosmanpaşa

    Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

    Güngören

    Ergenekon İlkokulu

    Kadıköy

    Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

    Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Kağıthane

    Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

    Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Kartal

    Yıldız İşçimenler İlkokulu

    Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Küçükçekmece

    Atakent Özel Eğitim Anaokulu

    Papatya Anaokulu

    Gelincik Anaokulu

    Kanarya Ortaokulu

    Çiğdem Anaokulu

    Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

    Nene Hatun Anaokulu

    Yasemin Anaokulu

    Zübeyde Hanım Anaokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Maltepe

    Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

    Pendik

    Fatih İmam Hatip Ortaokulu

    Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Sancaktepe

    Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

    Sarıyer

    Şükrü Nailpaşa İlkokulu

    Rumeli Feneri İlkokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Şile        

    Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

    Silivri    

    Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

    Silivri   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

    Silivri Anadolu Lisesi

    Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

     

    Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Şişli       

    Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

    Sultangazi          

    Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

    75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

     

    Mehmetçik İlkokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Ümraniye          

    Ümraniye İmam Hatip Lisesi

    Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

     

    Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Üsküdar             

    Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

    Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

    Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

    Zeytinburnu     

    Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

     

    Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
  • İSTANBUL'DA TAHLİYE EDİLEN OKULLAR LİSTESİ: İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi, kapatıldı ve ilçe ilçe hangi okullar başka okula taşındı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.