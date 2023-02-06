İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

AA

Yaklaşık 3000 üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneğine (BTD) bağlı taksiciler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında derneğin telefon numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden konum bilgisini gönderen vatandaşların deprem yardımları, ücretsiz olarak ev ve iş yerlerinden alınarak ilgili kurumlara teslim edilecek.

BTD Başkanı Hüseyin Duman yaptığı açıklamada, deprem bölgesindekilere geçmiş olsun temennilerini ileterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Duman, "0535 623 80 12" numaralı telefona WhastApp uygulaması üzerinden konum bilgisini iletenlerin yardımlarını alan taksicilerin ilgili merkezlere ulaştıracağını söyledi.

Yardımların taşınmasıyla ilgili vatandaşların herhangi bir ücret ödemeyeceğini aktaran Duman, "Taksiciler olarak yardımların deprem bölgesine ulaşmasını sağlayacağız. Uygulama 10 gün sürecek." dedi.