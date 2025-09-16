Habertürk
        İstanbul'da tarihi cami ve türbelere karekod asıldı | Son dakika haberleri

        "Dijital İstanbul" projesi kapsamında 603 tarihi cami ve 225 türbeye karekod asıldı

        Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılarla ilgili bilgi sahibi olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi kapsamında, kentteki 603 cami ve 225 türbeye karekod pano asıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, bu eserleri doğru bilgilerle vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere anlatmanın valilik olarak tarihi sorumlulukları olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:24
        Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılarla ilgili bilgi sahibi olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi kapsamında, kentteki 603 cami ve 225 türbeye karekod pano asıldı.

        Projeye ilişkin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle son 20 yılda ecdat yadigarı eserlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Kültür Bakanlığı, valilik, diğer kurum ve kuruluşlarca birlikte ihya edildiğini söyledi.

        Bu eserleri doğru bilgilerle vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere anlatmanın valilik olarak tarihi sorumlulukları olduğunu ifade eden Gül, "Bugün itibariyle 603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek? Vatandaşlarımızın, yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu. İnşallah bundan sonraki etapta yaklaşık 200'ün üzerinde okulumuz var, medresemiz var, onları da tamamladığımızda İstanbul'umuzu gezerken doğru bilgiyi, teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.

        Vali Gül, günde yaklaşık on binden fazla ziyaretçinin bu imkandan yararlandığını gördüklerini kaydetti.

        Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise bugün medeniyetlerin kavşağı ve dünyanın başkenti olan İstanbul için ikinci bir adımı daha atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. İstanbul'un asırlardır seyyahların dilinde hayranlık, şairlerin kaleminde ilham, milletin gönlünde dua olduğunu dile getiren Özdemir, bu şehrin yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de anahtarı olduğunu belirtti.

        "Dijital İstanbul" projesinin tarih ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturan öncü bir girişim olduğunu kaydeden Özdemir, "İlk adımımızda camilerimiz üzerinden başlayan bu yolculuk bugün çok daha geniş bir ufka taşınıyor. Şimdi İstanbul'un diğer ibadet mekanlarını ve sivil mimari örneklerini de bu kapsama dahil ediyor, şehrin zenginliğini daha bütüncül bir şekilde görünür kılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Ziraat Katılım Bankasının katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Başkanlığı ve İl Müftülüğü başta olmak üzere şehrin paydaşlarıyla hazırlanan proje kapsamında hazırlanan karekodlar ile hem yerli hem yabancı ziyaretçiler, yazılı ve sesli olarak tarihi cami ve türbeler hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

        Tüm akıllı cihazlar ile uyumlu çalışan, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde hazırlanan "Dijital İstanbul", akıllı şehir projesi olarak tarih, kültür ve mimari detayları bilmek ve paylaşmak isteyenlere rehber olma özelliği taşıyor.

        Proje sayesinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul'daki tescilli kültür varlıkların yapım yılı, banisi, mimarı, öne çıkan özellikleri gibi bilgilerine, doğru, hızlı ve anlaşılabilir ulaşmak mümkün oluyor.

