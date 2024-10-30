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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı!

        İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:02
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        İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması ile siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

        AA'da yer alan habere göre şüphelilerin İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlendi.

        7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Savcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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        #PKK/KCK
        #Terör örgütü PKK
        #Son dakika haberler
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