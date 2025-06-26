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        Haberler Bilgi Ekonomi İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, akbil ücretleri arttı mı? 2025 İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretleri değişti mi?

        İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretleri değişti mi?

        İstanbul'da toplu taşımaya zam haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 26 Haziran Perşembe günü yapıldı. Toplantıda İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi görüşüldü. Akabinde ise İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ücretlerine zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretleri değişti mi? İşte, 2025 İstanbul toplu taşıma zammı son durum gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:38
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        İstanbul toplu taşıma zammı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 26 Haziran Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi. Teklif sonrası güncel toplu taşıma ücret tarifesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi? İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretleri değişti mi? İşte detaylar…

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        İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

        İstanbul’da toplu taşımaya henüz zam gelmedi.

        UKOME toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi reddedildi.

        Buna göre, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinde bir değişiklik olmayacak. Ancak deniz taksi ücretlerinde yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

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        YÜZDE 21,29 ZAM TEKLİF EDİLDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 26 Haziran Perşembe günü İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

        Toplantıda, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi.

        Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi öngörüldü.

        Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması istendi.

        Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması talep edildi.

        Minibüslerde indi bindi olarak tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 30,32 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 31,54 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 32,75 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 33,96 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 36,39 liraya, öğrenci ücretinin ise 16 liradan 19,41 liraya çıkması istendi.

        Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya çıkarılması talep edildi.

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        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin zam oranı için hazırladığı formüllerden bir şey anlamadığını söyledi.

        Masraflardan bahseden ve İBB'nin yüzde 21,29 zammının az olduğunu ifade eden Aksu, "Yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz." dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi.

        UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15,3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti.

        Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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        TEKLİF OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

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        İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ (GÜNCEL)

        İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.

        Güncel toplu ulaşım ücret tarifesi şu şekilde;

        İstanbulkart tam bilet: 27,00 TL

        Öğrenci: 13,18 TL

        Sosyal (öğretmen): 19,33 TL

        30 yaşından gün almış öğrenci: 24,30 TL

        Aylık tam abonman: 2.210 TL

        Öğrenci abonman: 381 TL

        Sosyal abonman: 1318 TL

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        2025 ZAMLI İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine zam yapılma kararı alındı.

        İBB'nin teklifiyle deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam geldi.

        Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.

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        Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.

        Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı.

        Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.

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