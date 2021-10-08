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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
AA

Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Ankara yönündeki trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlayarak, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. D-100 Karayolunda ise Uzunçayır ve Fikirtepe'de yoğunluk gözleniyor.

AA'nın haberine göre, Şile yolu Ümraniye mevkisinde de trafik yoğunluğu görülüyor.Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken yan yolda yoğunluk görülüyor.

Büyükçekmece yönünde ise trafik karayolunda ve yan yolda yoğun seyrediyor.Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik akıcı seyrederken, aksi yönde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.

TEM'de Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe noktasında, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında daha da artıyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde ise çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.Öte yandan, İBB verilerine göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

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