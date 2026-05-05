Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 19:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kara yolunda, Topkapı ile Avcılar arasında Edirne istikametinde, Zeytinburnu'ndan Haliç Köprüsü'ne kadar olan kesimde ise Ankara yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

        Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında da Edirne istikametinde yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kesimde yoğunluk görülürken, Mahmutbey gişeler mevkisinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

        Esenler TEM Otoyolu ve O-3 Bağcılar mevkilerinden Mahmutbey yönüne katılımlarda da trafik yavaş ilerliyor.

        REKLAM

        Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında yoğunluk yaşanırken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafiğin ağır ilerlediği gözlendi.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Maltepe ile Kozyatağı arasında trafik yoğun seyrederken, ters istikamette Acıbadem ile Maltepe arasında da araçlar yavaş ilerliyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Altunizade mevkisinden başlıyor.

        TEM Otoyolu'nda Çamlıca gişeleri ile Samandıra gişeleri ayrımına kadar yoğunluk etkili oluyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişte başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar sürüyor.

        Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda yüzde 78 ve kent genelinde ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin kızı gözaltında; olaydan önce çocukları evden çıkarmış

        İstanbul Şişli'de  Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli Asayiş B...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!