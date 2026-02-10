Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kentte bazı bölgelerde meydana gelen kazalar ile devam eden yol yapım çalışmalarının da etkisiyle akşam mesai sonunda ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy istikametinde Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor. Ters yönde ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik, Tuzla Tershane Kavşağı'na kadar devam ediyor.

        Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği, Çamlıca Gişeleri ve Altunizade'den başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.

        REKLAM

        Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar yoğun şekilde devam ederken, karşı istikamette ise Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde başlayan trafik, Libadiye Kavşağı'na kadar uzanıyor.

        Avrupa Yakası

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor. Cevizlibağ'da artan yoğunluk ise Haramidere Kavşağı'na kadar devam ediyor.

        Ankara istikametinde ise Bakırköy Çobançeşme mevkisinde başlayan yoğunluk, Cevizlibağ'a kadar uzanıyor.

        Basın Ekspres yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu görülürken, Metris Kavşağı ile Mahmutbey arasında da araçlar ağır ilerliyor.

        Her iki yakada devam eden viyadük güçlendirme ve bakım çalışmaları ile maddi hasarlı kazalar trafik yoğunluğunu artırıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı. Yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı