        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87! 24 Ekim 2025 İstanbul'da trafik ne durumda, trafik oranı yüzde kaç, canlı trafik yoğunluğu haritası

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı! İBB canlı trafik haritası

        İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 87'ye ulaştı. İstanbul Valiliği tarafından bugün saat 16.00'dan sonra okulların tatil olması ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış, trafiğin artmasına neden oldu. İşte, İBB canlı trafik yoğunluğu haritası ile İstanbul'da son durum

        Giriş: 24.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:20
        1

        İstanbul’da akşam saatlerine doğru trafik adeta kilitlendi. Saat 17.00 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 87 seviyesine ulaşırken, iş çıkış saatine denk gelen yoğun yağış ve okul tatili kararı şehir trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte, İstanbul trafiğinde son durum

        2

        İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87!

        İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 87'ye ulaştı.

        3

        İBB CANLI TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, canlı trafik yoğunluğu haritasını paylaşıyor. Aşağıdaki haritaya tıklayarak, trafik durumunu öğrenebilirsiniz.

        İBB CANLI TRAFİK HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

