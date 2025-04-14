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        İstanbul'da tünelde TIR yangını!

        İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında bulunan bir tünelde seyir halinde olan TIR'da yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:13
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        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
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        Pendik'te, tünelde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyreden, İran uyruklu G.M. idaresindeki yabancı plakalı TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, üzerinde 2 çekiciyi taşıyan TIR'ı durdurup araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın TIR'ın ön kısmına yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.

        Yangın sırasında tünelde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri 12 araç ve 25 personelle alevlere müdahale etti.

        TIR'daki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        Kullanılamaz hale gelen tırın tünelden kaldırılması için çalışma başlatıldı. TIR'ın yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. TIR'da bulunan ve hasar oluşan çekiciler de görüntülerde yer aldı.

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