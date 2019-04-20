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İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinde kısa süre yağan dolu ve yağmura bir çok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
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