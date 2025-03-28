İstanbul'da yanan 6 araç küle döndü
İstanbul Bahçelievler'de park halindeki otomobilde başlayan ve diğer araçlara sıçrayan yangın sonucu 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç küle döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı
Bahçelievler ilçesinde çıkan yangında 6 araç zarar gördü.
Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
AA'nın haberine göre; kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.